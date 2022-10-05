Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что встретится в Праге с президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча с азербайджанским лидером, по его словам, пройдет в четырехстороннем формате с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля на полях саммита Европейского политического сообщества.

Он добавил, что в настоящее время есть определенные возможности для снижения напряженности на границе. В последние дни произошло несколько встреч и разговоров, в том числе с официальными лицами США и Азербайджана.

«Это – непростые разговоры. Но, по моей оценке, обсуждения и работа последних дней создают определенное окно возможностей для нас», — считает Пашинян.

По его словам, есть признаки того, что Армения и Азербайджан придут к согласию в вопросе взаимного признания территориальной целостности на основании документа 8 декабря 1991 года.