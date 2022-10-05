Власти Германии получили ноту с требованием репараций со стороны Польши; она будет изучена, последует ответ, но в целом позиция Берлина по этому вопросу уже известна. Об этом заявил в среду на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

«Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы ее, разумеется, изучим», — сказал он.

«В какой форме последует ответ, будет результатом этой проверки. Можно исходить из того, что будут использоваться предусмотренные для этого дипломатические формы», — заметил Бургер.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Варшаве уже прокомментировала ноту польской стороны. Она, в частности, заявила, что Берлин считает юридически закрытым вопрос о репарациях.