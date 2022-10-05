Выступление главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против Генштаба и Минобороны России и начавшийся после этого конфликт говорит об отсутствии единого командования, принципов и тактики. Это деморализует армию, а в будущем может привести к неподчинению, партизанщине и даже противостоянию между отдельными частями, рассказали опрошенные изданием «Ура.ру» военные и эксперты.

Кадыров обвинил Героя России, возглавляющего группировку войск «Центр» генерал-полковника Александра Лапина в сдаче Красного Лимана. По словам главы Чечни, командование не обеспечило логистику, связь и боеприпасы, принимало «несвоевременные и опрометчивые военные решения», а сам Лапин управлял подразделениями, находясь в 150 км от них. Чеченского лидера публично поддержал бизнесмен Евгений Пригожин.

Заявления Кадырова и Пригожина это не обвинение конкретно генерала Лапина, но критика в целом Генштаба РФ и Минобороны, считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «И Кадыров, и Пригожин находятся вне государственной военной системы. Мы можем называть людей Пригожина как угодно, наемники, ЧВК, но есть статус, это вооруженные люди, добровольно находящиеся на поле боя. У людей Кадырова чуть более сложный статус, они входят в состав вооруженных сил, но являются территориальными военными образованиями. У Кадырова есть воинское звание, но он не военный, как и Пригожин. И они имеют право публично критиковать и Министерство обороны, и начальника генштаба, и непосредственное командование. Удивительно, что ранее критика не прозвучала», — пояснил политолог.

Атаки на Генштаб и Минобороны РФ могут иметь неприятные последствия, особенно в сложившейся на фронте ситуации, они могут помешать выполнению общей задачи. «Эти заявления, и Кадырова, и Пригожина совершенно ни к чему в данной ситуации. Они приносят только вред, мешают сосредоточиться и всем выполнять единую задачу, приводят к раздраю. Несвоевременно это. На войне как на войне, бывают удачи, бывают неудачи, ошибки, но выносить это в публичную плоскость, тем более в тяжелые моменты начинать подобные разборки, это неправильно и добра не принесет», — заявил российский военачальник, генерал армии, командовавший войсками Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского военного округа и Сухопутными войсками Владимир Болдырев.

Подобные споры и конфликты наверху указывают на отсутствие единых подходов к командованию армией и ведут к неразберихе на фронте, уверен политический обозреватель издания «Украина.ру» Владимира Скачко. «Это говорит об очень нехороших тенденциях, об отсутствии единого командования, единых подходов, принципов и тактики.

А чем больше неразберихи и споров вверху, тем хуже ситуация внизу. Начинается разнобой, а это война, здесь нельзя ничего переделать, за любую ошибку платится по самой высокой ставке — кровью и жизнями российских солдат. Это очень плохо. То, что возникла такая чересполосица и разнобой в российских верхах», — указал он.

По словам Скачко, итогом может стать деморализация армии, неподчинение и партизанщина. «Это деморализует армию. Так может дойти до неподчинения и даже партизанщины. Когда корпуса народной милиции могут вступать в противостояние с вооруженными силами. Это недопустимо, но это возможно. По большому счету вооруженные силы России уже заслужили нелицеприятную оценку из уст президента РФ Владимира Владимировича Путина, который сказал, что корпуса народной милиции «ЛДНР» воюют лучше, чем армия. Это с одной стороны можно воспринимать, как фигуру речи, а с другой как серьезное предупреждение в адрес людей в погонах, для которых война, в том числе в виде СВО, это главный род деятельности», — подытожил собеседник агентства.