Евросоюз готов направить на армяно-азербайджанскую границу наблюдательную миссию, но для этого им также нужно согласие Баку, которого нет. Об этом заявил в Европарламенте вице-президент структуры, верховный комиссар по международным отношениям Жозеп Боррель.

«Мы предложили разместить на границе посредническую миссию Евросоюза. Армения согласилась, Азербайджан нет. Что еще вы хотите, чтобы мы сделали? Мы не можем отправить войска ЕС без согласия обеих сторон», — отметил Боррель.