6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днем — 23-26° тепла, в Баку ночью — 17-19° тепла, днем — 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются грозы, временами пройдут дожди, будет туман. Западный ветер местами усилиться.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем — 26-31° тепла, в горах ночью — 5-10° тепла, днем — 13-18° тепла.