Армения недооценила Азербайджан и заплатила за это, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Президент в своей речи также коснулся мирного процесса между Баку и Ереваном.

«Мы испытываем определенный оптимизм касательно мирного процесса. Несколько дней назад состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, первого такого рода встреча, касательно подготовки текста мирного договора. Мы надеемся, что это не займет много времени. Мы знаем тактику, которую обычно использует Армения, когда не хочет договариваться, как например в переговорах по карабахскому конфликту, которые продолжались 27 лет. Если подобное продолжится, то мир не будет достигнут. И если это выбор Армении, то значит она совершает очередную серьезную ошибку. Они недооценили нас, нашу волю, потенциал азербайджанского народа и им пришлось заплатить за это свою цену», — заявил глава государства.