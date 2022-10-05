Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, наши граждане, и мы не будем обсуждать ни с одним международным центром то, как устраивать их жизнь.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Еще раз акцентируя внимание на том, что Карабах – это азербайджанская земля, глава государства заявил, что это доказала Вторая Карабахская война.

По его словам, даже в годы оккупации никто в мире, включая Армению, не признал этот режим.