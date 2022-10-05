Международное сообщество закрыло глаза на гуманитарную катастрофу, с которой столкнулось население Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посещали оккупированные территории много раз, где они стали свидетелями чудовищного опустошения всех городов и сел, видели незаконное нахождение армян на наших территориях, но не осудили Армению.

«На протяжении 27 лет так называемой деятельности не было сказано ни единого слова осуждения в адрес Армении. И сейчас, когда мы видим попытки возобновить Минскую группу ОБСЕ, мы конечно не можем поддержать это. Поскольку они не сделали ничего, чтобы выполнить свой мандат. Единственное, что они делали — это попытки в определенной степени легализировать армянскую агрессию, уравнять между агрессором и жертвой агрессии», — заявил глава государства.