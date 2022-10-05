Международное сообщество закрыло глаза на гуманитарную катастрофу, с которой столкнулось население Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.
Глава государства напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посещали оккупированные территории много раз, где они стали свидетелями чудовищного опустошения всех городов и сел, видели незаконное нахождение армян на наших территориях, но не осудили Армению.
«На протяжении 27 лет так называемой деятельности не было сказано ни единого слова осуждения в адрес Армении. И сейчас, когда мы видим попытки возобновить Минскую группу ОБСЕ, мы конечно не можем поддержать это. Поскольку они не сделали ничего, чтобы выполнить свой мандат. Единственное, что они делали — это попытки в определенной степени легализировать армянскую агрессию, уравнять между агрессором и жертвой агрессии», — заявил глава государства.
Правильно раскритиковал. Этого ещё мало, надо на всех международных площадках это прямо и открыто говорить, и с подробностями. Прямо их нужно обвинить в лицемерии и поддержке агрессора и выявить причины этого. А причины — очень простые: продажность политиков, беспринципность, расизм, поддержка армянских нарративов и армянской политической мафии, армяне обещали им Баку и Азербайджан, вместе с нефтью и осетрами и золотом, в случае своей «победы», как это они ранее обещали Российской империи, а потом Кремлю, а в США и во Франции обещают американским и французским политикам и дельцам. И всё это обёрнуто в мифы об «исламской угрозе» и «османской угрозе» и т.п., но это только удобный предлог, потому что не лезет ни в какие ворота и не соответствует никаким фактам. А ещё — у многих западных политиков большие проблемы не только с совестью и мировоззрением, но и с интеллектом.