«Газпром» и покупатели газа в Италии нашли решение по поставкам, транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии», — отмечается в сообщении.