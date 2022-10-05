Однократный семилетний срок полномочий главы государства будет препятствовать попыткам монополизации власти в Казахстане. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе встречи с общественностью Карагандинской области.

«Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков», — сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент Казахстана отметил, что на базе обновленной конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, будет сформирована новая открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан.

«Сегодня наша страна проходит через важный этап своей истории, который откроет новую политическую эпоху. Результаты большого электорального цикла, в который мы вступили, создадут качественно новые условия для развития нашей страны», — пояснил он.