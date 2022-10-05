Представитель Пентагона Лора Купер заявила, что Украина может атаковать большую часть целей на поле боя с помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Она добавила, что это касается и территории Крыма, так как, по ее словам, он принадлежит Украине.

«Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя»,— сказала Лора Купер во время брифинга, отвечая на вопрос о возможных поставках Украине ракет большой дальности семейства ATACMS.

По ее словам, GMLRS могут достигать целей в Крыму. «И просто для ясности: Крым — это Украина»,— добавила она.