Выступая на церемонии в связи с «присоединением» к России четырёх украинских областей. Владимир Путин в очередной раз сделал «ядерные намеки» и напомнил, что США дважды применяли ядерное оружие, создав тем самым прецедент. Возможно, в другой ситуации эти заявления не стали бы «топ-новостью», тем более что президент России обвинял коллективный Запад во множестве грехов, от колониализма до неправильной гендерной политики. Но сегодня эти заявления о созданном США прецеденте имеют уже другое прочтение. Слишком уж много прозвучало в РФ за последние недели заявлений в стиле «мы применим все средства, имеющиеся у нас на вооружении», «это не блеф» и т.д.

По меньшей мере показательной была реакция экспертного сообщества на призывы США и других стран Запада к своим гражданам немедленно покинуть территорию РФ. Потом, правда, пояснили: с опасностью ядерной войны это не связано. В западных столицах предупреждают своих, что обладатели двойного гражданства могут подпасть под мобилизацию, и советуют поскорее оказаться вне юрисдикции российских военкоматов. Но развеять таким образом «ядерные» опасения не удалось.

И по какой-то жестокой иронии судьбы, в прессе практически не упоминаются некогда раскрученные «часы Судного дня». Их, напомним, еще в 1947 году в Чикагском университете создала группа ученых-атомщиков. Строго говоря, это не часы, которые отсчитывают часы, минуты и секунды, а символическое изображение часов, где стрелки показывают несколько минут до полуночи, обозначая близость мира к ядерной катастрофе. Еще недавно СМИ с аршинными заголовками сообщали: «Ученые перевели стрелки часов Судного дня»! Но теперь, когда опасность применения ядерного оружия возросла до беспрецедентного уровня, эти самые ученые вместе со своими часами «взяли паузу». Не оставив сомнений, чего в действительности стоили подобные раскрученные университетские инициативы, представлявшие собой скорее антивоенный протест ученых, чем реальный политический прогноз.

Можно, конечно, долго спорить, какова реальная — будь то в процентах или «цветовых» уровнях риска — вероятность применения ядерного оружия, пусть и в его «тактическом», а не «стратегическом» варианте. С одной стороны, в Москве продолжают заверять всех и вся в своей решимости. Более того, ряд экспертов полагает, что вся операция с «включением» в состав РФ четырёх украинских областей как раз и должна создать почву для применения ядерного оружия— в таком случае продолжение боев на херсонском или запорожском направлении можно будет трактовать как «нападение на Россию». Наконец, имеет право на существование и такой момент: ставки для Кремля на украинском фронте слишком высоки, а шансов выиграть не просматривается. Самое время пускать в ход главный козырь.

Но, с другой стороны, в Москве уже пытаются спихнуть с себя ответственность за нагнетание напряжённости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что «насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — после чего посоветовал ознакомиться с ядерной доктриной. Да и звучат «ядерные намеки» сегодня на тон ниже, чем прежде.

Здесь, конечно, гадание многократно превалирует над фактами. Однако еще несколько дней назад советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил: США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно. Каким именно будет ответ, не раскрывается, но вряд ли в США ограничатся символическими жестами. Удар ядерным оружием по стране, которая сама от этого оружия добровольно отказалась — такое мировая общественность вряд ли «проглотит». Кто-то вообще может наконец вспомнить про Будапештский меморандум.

Все это даёт надежду, что до применения ядерного оружия дело все же не дойдет. Но шансы и надежды — это не гарантия. А ставки слишком высоки, причем для всех. Применение ядерного оружия с российской стороны немедленно повлечёт за собой «ответку» по РФ. Словом, мало не покажется. И риски касаются всех, включая и Азербайджан.

Более того, даже если всем нам сильно повезёт и от сценария «ограниченной ядерной войны» удастся «отвернуть», Россия, переведя разговоры о ней в практическую плоскость, уже нанесла «ядерный удар» по всей системе международной безопасности.

А здесь тоже, скорее всего, последует «ответка». В виде «сдерживающих мер», которые бы надежно страховали от такого сценария. И понятно, что меры эти будут для России весьма болезненными.

Но это в любом случае лучше, чем ядерная война.

Нурани, обозреватель