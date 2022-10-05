5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Глава государства поздравил президента Таджикистана с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, успехов в деятельности во имя процветания народа Таджикистана.

Эмомали Рахмон выразил Ильхаму Алиеву признательность за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между нашими странами и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.