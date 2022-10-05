Президенту России Владимиру Путину не удается уравновесить требования националистов, которые становятся все более радикальными, а также сдержать раскол между пропагандой и силовиками.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики определили три основные группы в нынешнем российском националистическом информационном пространстве: российские блогеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики.

Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы, но неудачи в Украине в сочетании с хаотичной мобилизацией, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в России, пишут аналитики.

«В настоящее время Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блогеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали», — отмечают эксперты.

Среди самих блогеров возникают трещины. Они начали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для российских Вооруженных сил.

Они продолжают критиковать нападки главы Чечни Рамзана Кадырова на Минобороны РФ.

Кроме того, ветеранское сообщество недовольно проведением путинской мобилизации.

Потрясения от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол кругах сторонников Путина.

«Они могут даже начать распространять представление о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать», — отмечают аналитики.