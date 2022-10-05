4 октября 2022 года по инициативе и участии Государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана

Согласно информации, 19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, организованная госсекретарем США в Нью-Йорке, а 27 сентября в Вашингтоне с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана состоялась встреча между помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. В результате состоявшейся в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля от 31 августа, в соответствии с поручением министров иностранных дел о подготовке текста мирного договора, данный телефонный разговор с участием госсекретаря США был высоко оценен как продолжение переговоров, проведенных 2 октября в Женеве между министрами иностранных дел двух стран.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов довел до сведения подробности встречи в Женеве с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Он сообщил, что в ходе женевской встречи было подчеркнуто, что переговоры по тексту мирного соглашения будут продолжены. По итогам женевской встречи приветствовалось очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации в октябре и призыв вести эти вопросы в рамках комиссии с целью устранения возникшей в последнее время напряженности на делимитированной границе.

Байрамов в ходе телефонного разговора проинформировал о деталях женевской встречи. В ходе встречи в Женеве были подчеркнуты ожидания продолжения переговоров по тексту, в котором отражены элементы предложенного нами мирного договора. В соответствии с итогами женевской встречи, было принято положительное решение о проведении в октябре следующее заседание двусторонней комиссии по делимитации с целью снятия последней напряженности на неделимитированной границе и призыв к проведению этих вопросов в рамках комиссии.

Глава МИД еще раз указал на приверженность Азербайджана обеспечению мира и стабильности в регионе и готовность к подписанию мирного договора. Байрамов также заявил, что в постконфликтный период будет продолжена работа по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, со своей стороны, отметил, что сторонам важно избегать военных столкновений, ускорить переговоры по предложенным элементам мирного договора и продолжить работу в рамках комиссии по делимитации.

Стороны также обмен мнениями по другим направлениям процесса нормализации, было выражено согласие на продолжение контактов с целью достижения существенного прогресса по обсуждаемым вопросам.