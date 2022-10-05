Министерство обороны США отрицает, что Вашингтон каким бы то ни было образом причастен к диверсии на газопроводах «Северный поток».

«США не были причастны никоим образом», — сказала во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, комментируя ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Она добавила, что власти США считают на данном этапе более целесообразным поставлять Киеву советские, а не западные танки.

«Мы абсолютно согласны с тем, что украинцам нужны танки. <…> С точки зрения немедленной поставки и переброски самым простым вариантом являются танки советского образца, которые украинцы уже умеют эксплуатировать и, что еще важнее, умеют их ремонтировать, для них есть запчасти», — сказала Купер.

«Одна из проблем с внедрением танков западного образца заключается в их обслуживании и техническом обеспечении», — добавила Купер.