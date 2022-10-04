В Украине заявили, что за последнюю неделю были освобождены и деоккупированы десятки населенных пунктов в разных регионах страны. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе», — заявил президент.

По словам президента, украинская армия совершает на юге страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. Также Зеленский добавил, что это только вопрос времени, когда удастся выгнать российские войска со всей Украины.

Также президент подтвердил, что в Херсонской области освобождены населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая Александровка, Малая Александровка и Давыдов Брод. И добавил, что это далеко не полный перечень

Президент Украины также поблагодарил американского лидера Джо Байдена за очередной пакет военной помощи, в который вошли HIMARS.

Он также заявил, что подписал указ о признании недействительными всех указов президента России Владимира Путина о попытках аннексии украинской территории.

