В Тбилиси не состоялось выездное заседание суда над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили из-за резкого ухудшения его состояния здоровья.

Об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе. Заседание должно было пройти в клинике «Вивамед», где лечат Саакашвили.

«Сегодня представители суда и прокуратуры ворвались в больницу к Михаилу Саакашвили без какого-либо предварительного предупреждения и пытались получить от него показания. Эти незаконные действия вызвали резкое ухудшение здоровья находящегося на постельном режиме Саакашвили. Пришлось оказывать ему срочную медицинскую помощь», — заявил адвокат.

Прокурор по этому делу Леван Вепхвадзе заявил, что Саакашвили отказался давать показания суду, однако процесс будет продолжен 19 октября.