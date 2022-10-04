Президент Польши Анджей Дуда убежден, что его страна должна стать членом Группы двадцати (G20).

По его словам, за последние семь лет Польше удалось достичь многого, в частности принять саммит НАТО в 2016 году, побывать в Совбезе ООН, разместить в республике силы союзников по Североатлантическому альянсу. «Одного нам не удалось достичь, хотя уже почти. Мы пока не вошли в G20», — отметил Дуда во вторник на встрече с польскими инвесторами.

«Мое большое желание, чтобы мы вошли в G20. Это не так просто, это нельзя подсчитать статистически, опираясь на чистые экономические данные. Это также и политика. Это задача для выполнения», — сказал польский лидер, выразив надежду, что он станет тем президентом, которому выпадет честь вводить республику в G20.