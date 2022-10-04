Посредники в карабахском конфликте, особенно страны — сопредседатели Минской группы, не были заинтересованы в решении этого вопроса.

С данным заявлением выступил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он указал на то, что Азербайджан сам освободил свои земли.

Шентоп, комментируя визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, подчеркнул, что это не будет способствовать миру в регионе.

«Пелоси направляется туда, где течет кровь. Но есть вопросы, которые необходимо решить после окончания войны. Например, открытие Зангезурского коридора. Таким образом, Азербайджан, Нахчыван и Турция, а также все страны Центральной Азии будут связаны между собой. Это очень важный шаг», — отметил Шентоп.

Он заметил, что в 44-дневной войне Армения превратила конфликт двух стран в проблему, угрожающую всему региону:

«Несмотря на это, мы по-прежнему поддерживаем мир и стабильность в регионе. Позитивные шаги могут быть предприняты как между Арменией и Азербайджаном, так и между Арменией и Турцией», — сказалШентоп.