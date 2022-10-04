В связи с обнаружением на территории села Эдилли Ходжавендского района массового захоронения лиц, предположительно являющихся военнослужащими Азербайджанской Армии, в Военной прокуратуре возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям УК 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12.

Согласно информации Генпрокуратуры, следствие установило, что во время Первой карабахской войны вооруженные воинские формирования армянского сепаратистского режима и Вооруженных сил Республики Армения, которые незаконно действовали на территориях Азербайджанской Республики, грубо нарушив нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования статьи 17 Женевской конвенции «Об улучшении состояния раненых, получивших ранения в составе сражающихся армий и больных» от 12 августа 1949 года, в 1993 году убили и массово захоронили на территории села Эдилли Ходжавендского района 25 пленных, предположительно военнослужащих Азербайджанской Армии.

В ходе следствия 23-26 февраля 2022 года при осмотре территории села Эдилли Ходжавендского района были обнаружены и извлечены из массового захоронения останки 7 человек, а 14-30 сентября 2022 года – останки 18 человек.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, образцы костных останков были взяты и переданы на судебное молекулярно-генетическое исследование.

Житель Физулинского района Шихалиев Шамси Джанахмед оглу, находившийся в плену в Республике Армения с 28.08.1993 г. по 14.12.1994 г. и подвергавшийся различным пыткам, признан потерпевшим в качестве свидетеля тех событий.

Необходимые следственные действия по уголовному делу продолжаются.