4 октября министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Согласно информации Министерства оборонной промышленности, в ходе встречи М.Гулиев выразил удовлетворение визитом делегации братской страны в Азербайджан. Он заявил, что этот рабочий визит внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Отметив, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, достойного последователя великого лидера Гейдара Алиева, для поддержания боеготовности наших Вооружённых Сил на высоком уровне министр подчеркнул, что министерство прошло большой путь развития. М.Гулиев рассказал об успешном сотрудничестве в военно-технической сфере между Азербайджаном и Турцией. Заявив, что большую роль в нашей победе сыграла морально-политическая поддержка, оказанная Турцией Азербайджану в период 44-дневной Отечественной войны, министр особо отметил, что дружеские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вносят большой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества двух стран в военно-технической сфере и перспективы его развития, стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Акар был награжден медалью «За сотрудничество в области оборонной промышленности». Медаль вручил М.Гулиев. Выразив признательность министру М.Гулиеву за теплый прием, Х.Акар выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при предотвращении провокаций Армении, и пожелал выздоровления раненым.

Он отметил, что эта встреча, состоявшаяся в рамках рабочего визита, сыграет роль в дальнейшем развитии сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военно-технической сфере.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, глава Минобороны Турции напомнил, что Азербайджан после 44-дневной войны за освобождение исторических земель, протянул руку мира Армении. «Мы ожидаем от Еревана соответствующего ответа на мирные инициативы Баку. Развитие диалога Турции с Арменией возможно лишь с учетом интересов наших братьев в Азербайджане», — подчеркнул он.

По его словам, единство Турции и Азербайджана является примером для всего мира.

Хулуси Акар привлек внимание к решимости президентов двух стран к дальнейшему углублению союзничества двух стран.