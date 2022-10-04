Прокурор Швеции Матс Юнгквист, ведущий дело по инцидентам с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток 2», во вторник заявил, что распорядился закрыть в Балтийском море зону вокруг утечек газа в рамках предварительного расследования происшествия.

«Шведский прокурор, отвечающий за расследование утечек из газопроводов в Балтийском море, заявил, что отдал распоряжение закрыть этот район, поскольку он проводит предварительное расследование в отношении возможной крупной диверсии», — сообщает Associated Press.

«Я понимаю весь общественный интерес к проблеме, но мы только начали предварительное расследование, и в связи с этим я не могу вдаваться в подробности о мерах, которые мы предпринимаем», — приводит AP слова Юнгквиста.

Шведская береговая охрана в свою очередь заявила, что судам, водолазам, рыболовецким судам и подводному транспорту запрещено приближаться ближе чем на 9,3 км к зоне утечек.