Российские и белорусские активы на общую сумму $1,2 млрд арестованы на Украине с 24 февраля, в их числе вагоны и торговые центры. Об этом во вторник заявила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

«Бюро экономической безопасности Украины инициировало арест активов России и Беларуси (физических и юридических лиц) на 44 млрд гривен (1,2 млрд долларов)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.

Уточняется, что среди арестованных активов вагоны на сумму около $500 млн, несколько торговых центров на $35 млн и активы сети АЗС, которые оцениваются в $54 млн.

Детективы бюро проводят досудебное расследование по 22 уголовным делам, связанным с российскими и белорусскими активами, добавили в ведомстве.