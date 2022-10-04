Украинские военные в ходе стремительного наступления освободили сразу несколько населенных пунктов в Херсонской области.
Село Давидов Брод
По словам военного, Давидов Брод освобожден от россиян силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Село Староселье
«Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня — в Староселье. Шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов», — сообщил украинский военный.
Дудчаны
Воины ВСУ были замечены в селе Дудчаны в Нововоронцовском районе Херсонской области. Это село расположено в 68 км от Новой Каховки.
ВСУ также освободили поселок Боровая Харьковской области. Он находится неподалеку от Боровской Андреевки, которое также было освобождено сегодня.
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