4 октября в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой был сдан в пользование жителей очередной двор.

Обновленный двор охватывает многоэтажные жилые здания по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица генерала Шихлинского 57 и 59, где проживают 1 200 жителей.

Главная цель проекта «Наш двор» заключается в создании экологически чистых и благоустроенных дворов на территории страны, восстановлении озеленения, составляющего основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жителей.

В целях создания условий в благоустроенном дворе для удобного передвижения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также развития детей всех возрастных групп, организации эффективного досуга молодежи, регулярных занятий спортом на территории построен стадион для минифутбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, установлены различные спортивные сооружения, заложены детские площадки. Кроме того, на территории установлены также 6 беседок, скамейки, контейнеры для мусора, птичьи и кошачьи домики.

С учетом пожеланий и интересов жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, наблюдательные камеры, отремонтированы фасады и блоки зданий, реконструирована электрическая система.

Наряду с восстановлением зеленых насаждений на территории двора, посажены 525 деревьев и тысячи кустов различных видов, на территории площадью 4 200 квадратных метров создана полоса озеленения. Вокруг двора создана «зеленая изгородь» (green barriers) из вьющихся растений.