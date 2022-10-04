Необратимые и деструктивные процессы в Кремле и России уже начинаются. Пока что многим их разглядеть трудно, но это пока. Теперь с каждым месяцем они будут все заметнее, необратимее и деструктивнее. Об этом, об отношениях Азербайджана и Украины, а также о геополитической ситуации вокруг Украины рассказал в интервью Minval.az украинский политолог Назар Приходько.

— Недавно посол Великобритании в Азербайджане поблагодарил наше правительство за оказанную гумпомощь Украине. В условиях войны и экономических проблем как бы вы охарактеризовали отношения Баку и Киева?

— Отношения Киева и Баку я бы назвал стабильно союзническими. Ещё до широкомасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года, Украина и Азербайджан были стратегическими партнерами, плотно сотрудничали в разных секторах, а главное — уважали территориальную целостность друг друга: для Азербайджана Крым и ОРДЛО оставались Украиной, несмотря на аннексию этих земель Россией, для Украины Карабах — всегда был Азербайджаном.

На сегодняшний день не изменилось ничего. Уверен, наше сотрудничество будет развиваться и далее, прежде всего, в энергетической и сельскохозяйственной сферах.

— Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган добился обмена пленными, а также вывоза украинского пищевого продовольствия из Украины. По сути, он сегодня остается единственным модератором между Киевом и Москвой, и добивается определенных успехов. При этом нужно сказать, что есть и определенные проблемы между США и ЕС с Турцией. Как вы оцениваете роль Турции в данном вопросе? С одной стороны, он поддерживает Киев, а с другой стороны не вводит санкции против России.

— Что касается роли официальной Анкары, а конкретно Эрдогана в российско-украинской войне, то, безусловно, следует отметить его эффективное посредничество, как в вопросах зернового соглашения, позволяющего безопасно отправлять украинскую сельхозпродукцию из наших портов, так и вопросах обмена бойцов «Азовстали». Также следует отметить его усилия по вопросу ЗАЭС, где он исполняет посредническую роль.

Однако следует помнить, что прежде всего он преследует собственные цели: усиление влияния Турции на Южном Кавказе, в Центральной Азии, Сирии и Ливии. Ослабленный Кремль вынужден считаться с этим и идти на колоссальные геополитические уступки Анкаре, в силу чего Турция становится сильнее, а значит, у Эрдогана появляются механизмы торговли с США, НАТО и ЕС. Именно поэтому Эрдоган не всегда спешит присоединяться к тем или иным санкциям. Также Турция выступает против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО. Плюс вопрос Греции…

Эрдоган — сильный региональный лидер, который балансирует между Востоком и Западом. Пока у него это выходит очень даже неплохо. Главное — не заиграться.

— Очевидно, что по итогам этой войны произойдет важная геополитическая трансформация на постсоветском пространстве, и в целом в мире. Какие вызовы сейчас вы видите для стран постсоветского пространства?

— Наша война запустила колоссальные тектонические процессы в мировой геополитике — это очевидно. Как очевидно и то, что пока ещё существующий геополитический порядок Евразии доживает последние месяцы. И если Украина, страны Балтии, Молдова и Азербайджан определились со своим дальнейшим геополитическим курсом, то остальные республики находятся в «активном поиске», если можно так выразиться.

Грузия лишилась европейских и натовских перспектив, какие есть у Украины из-за правительства, которое все больше напоминает российского сателлита: Армения не знает собственного будущего, пребывая в метаниях между Вашингтоном и Тегераном, Казахстан и Кыргызстаном, на распутье между Китаем и Турцией. Как, собственно, и Узбекистан: над Таджикистаном завис «меч» Талибана, а Туркменистан думает, что отсидится в нейтралитете, хотя все текущие события указывают на то, что отсидеться не удастся никому.

Лукашенко практически сдал Беларусь Кремлю, хотя и пробует по закрытым каналам договориться с Западом о неприкосновенности в обмен на неприменение своих войск в Украине… Но поезд Лукашенко ушёл. Ему никто в цивилизованном мире руку уже не подаст, поэтому самой Беларуси остаётся надеяться на необратимые деструктивные процессы в Кремле, под шумок которых, народ Беларуси таки завершит начатое в 2020 году: свергнет Лукашенко и начнёт демократические преобразования внутри собственной страны.

А необратимые и деструктивные процессы в Кремле и России уже начинаются. Пока что многим их разглядеть трудно, но это пока. Теперь с каждым месяцем они будут все заметнее, необратимее и деструктивнее. Остаётся наблюдать. Однако скажу с уверенностью, что и Россия, в том виде, в каком она есть сейчас, из войны в Украине не выйдет.

Ниджат Гаджиев