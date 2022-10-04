Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает «весьма позитивным» попытки поиска путей урегулирования в Украине такими людьми, как Илон Маск. При этом он заметил, что «подобные размышления разбиваются о действия киевских властей», передает ТАСС.

«Сам по себе факт весьма позитивный, что такие люди задумываются, пытаются задуматься логически, что нужно сделать, чтобы перейти в мирное русло», — сказал представитель Кремля.

«С другой стороны, все эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение [президента Украины Владимира] Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным», — отметил Песков.

При этом Песков подчеркнул, что «достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно».