Нобелевская премия по физике 2022 года присуждена физикам Алену Аспе из Университета Париж-Сакле, Джону Клаузеру из исследовательской компании J. F. Clauser & Associates и Антону Цайлингеру из Венского университета за эксперименты в области квантовой запутанности, изучение нарушений неравенств Белла и «новаторство в квантовой информатике».

Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии в Стокгольме.

Исследования лауреатов «открыли путь для новых технологий», основанных на квантовой механике, пояснили в комитете.