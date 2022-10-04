4 октября министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с начальником отдела пиротехнической и саперной подготовки Управления боевой и специальной подготовки Службы спасения особого риска МЧС капитаном Сулейманом Гейдаровым, получившим ранения в результате взрыва противопехотной мины во время операции по разминированию на территории Агдамского района.

Об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что на встрече присутствовали и родители С.Гейдарова.

Во время встречи министр, интересовавшийся состоянием здоровья С.Гейдарова, поблагодарил родителей за то, что они воспитали его патриотом, преданным своему народу и государству, смелым человеком. Министр отметил, что будут продолжены все необходимые меры для восстановления здоровья С.Гейдарова. К.Гейдаров подчеркнул, что этот вопрос находится в его постоянном внимании.

Отметим, соответствующими приказами, подписанными министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, С.Гейдарову досрочно было присвоено воинское звание «майор», он награжден медалью «За отличие в военной службе» 3-й степени. Звание и медаль были вручены в ходе встречи.

Сулейман Гейдаров поблагодарил за оказанное внимание и сказал, что и впредь будет с честью служить Родине.