Армия Украины достигла весомых успехов в боях с войсками России в районе Лимана Донецкой области и на Херсонщине. На обоих направлениях произошел прорыв вражеской обороны. Причем на данных точках дислоцируются российские силы, которых еще до войны называли элитой ВС РФ. Однако в ходе боевых действий они деградировали. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В сводке ISW говорится о том, что кадры геолокации подтверждают заявления из России, согласно которым ВСУ по-прежнему продвигаются к востоку от Лимана и, возможно, прорвали админграницу Луганской области в направлении Кременной. Россияне несут потери.

Как указали специалисты, группировки войск РФ на севере Херсонщины и на Лиманском фронте изначально в большинстве своем состояли из частей, которые до войны называли «элитными».

В частности, речь идет о части 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии, которые вышли из Лимана на тыловые позиции в районе Кременной и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в оккупированной Херсонской области.

Эксперты акцентировали внимание на том, что обе дивизии ранее считали «элитой» российских войск. Очевидно, они не способны удерживать территории в условиях крупных контрнаступлений ВСУ. Это подтверждает предыдущую оценку, согласно которой на войне против Украины деградируют даже самые подготовленные российские войска.

«Это явление также было заметно в разгроме 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии в начале Харьковского контрнаступления», — подчеркнули в Институте изучения войны.