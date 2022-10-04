Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что российской стороне непринципиально, что страны Запада не признают вхождение в состав Российской Федерации новых регионов, но, по его мнению, было бы правильнее, если бы они осознали новую реальность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генеральной ассамблеи, которая четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны», — отметил он.

Российский министр подчеркнул, что «режимы Зеленского и Порошенко этим критериям не соответствовали».