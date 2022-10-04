Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд приветствует оперативную реакцию Военной прокуратуры.

«Мы приветствуем оперативное заявление Военной прокуратуры Азербайджана от 17 сентября о всестороннем расследовании видеороликов, которые недавно были распространены в социальных сетях.

За последние 30 лет было много трагических моментов. Трагическим событием является и тот факт, что в результате подрыва установленных в Азербайджане (армянами — прим. «Минвал»а) мин, несколько дней назад, погибли 2 человека и трое получили ранения. Единственный путь вперед лежит через диалог. Приветствую продолжающиеся переговоры между Министерством иностранных дел Азербайджана и армянской стороной» — написал посол в Twitter.