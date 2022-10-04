Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд приветствует оперативную реакцию Военной прокуратуры.
«Мы приветствуем оперативное заявление Военной прокуратуры Азербайджана от 17 сентября о всестороннем расследовании видеороликов, которые недавно были распространены в социальных сетях.
За последние 30 лет было много трагических моментов. Трагическим событием является и тот факт, что в результате подрыва установленных в Азербайджане (армянами — прим. «Минвал»а) мин, несколько дней назад, погибли 2 человека и трое получили ранения. Единственный путь вперед лежит через диалог. Приветствую продолжающиеся переговоры между Министерством иностранных дел Азербайджана и армянской стороной» — написал посол в Twitter.
1/2 Sentyabrın 17-də Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə yayılan videoların hərtərəfli araşdırılması ilə bağlı verdiyi operativ açıqlamanı alqışlayırıq.
Son 30 il ərzində çoxlu faciəli məqamlar olub. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan torpaqlarına…
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) October 4, 2022
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