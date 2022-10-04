Не прошло и месяца, как граждане России, бежавшие в Азербайджан от частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным 21 сентября, стали завсегдатаями сводок МВД республики. Об этом Minval.az сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

Так, 3 октября в ресторане, расположенном на улице Пушкина, произошел конфликт, в ходе которого друг друга побили гражданин РФ И.Мамедов (1992 г.р.), гражданин Грузии А.Алания (1978 г.р.) и жители Баку Т. Оджаглы (1993 г.р.) и М.Гурбанов (1983 г.р.) . В настоящее время расследование по факту ведут сотрудники 39-го отделения полиции Сабаильского района.

Днем ранее в том же Сабаильском районе, на улице «Сальянское шоссе», подрались Д.Измаилов (1990 г.р.) и К.Корсаков (1976 г.р.). Оба — граждане России и прибыли в Баку 28 сентября.

Конечно, сам факт того, что мужчины подрались, ничего не значит. Здесь ежедневно происходят подобные случаи с участием местных дебоширов и хулиганов. Но дело в том, что в Азербайджане число убегающих от частичной мобилизации россиян ежедневно растет и это уже начинает превращаться в проблему.

По приблизительным подсчетам председателя Общественного совета при Государственной миграционной службе (ГМС), руководителя Евразийской платформы миграционных инициатив Азера Аллахверанова, после 21 сентября в Азербайджан прибыло более 10 тысяч россиян.

В большинстве своем они прибывают сюда в качестве туристов. Известно, что граждане РФ могут прибывать в Азербайджан авиарейсами. Сухопутные границы по-прежнему остаются закрытыми. Транзит также разрешён. Россияне приезжают в Баку еще и потому, что между Россией и Азербайджаном действует безвизовый режим (до 90 дней). Это правило действует для любых целей посещения, включая туризм.

По словам Азера Аллахверанова, у Азербайджана с Россией всегда был интенсивный миграционный обмен, с самого начала 90-х. Что касается увеличения потока, то еще несколько лет назад, когда в отношении России стали применять экономические санкции, наблюдался определенный всплеск прибытия граждан России в Азербайджан с тем, чтобы открыть здесь свой бизнес. Но это явление, по сравнению с тем, что происходит сейчас, не было таким ярко выраженным.

«Но уже в этом году, в феврале, когда друг за другом последовали многочисленные экономические санкции в отношении России, чувствовалось определенное волнение в этом плане. И к нам за помощью тоже обращалось большое количество граждан РФ бизнесменов. Сегодня, после приказа о частичной мобилизации, количество россиян, прибывших в Азербайджан, резко увеличилось и, по нашим грубым подсчетам, можно сказать, что прибыло более 10 тысяч человек: самолеты летят из России в Азербайджан полными. Кроме того, мы поддерживаем связь с нашими людьми в нескольких городах России, от которых известно, что все еще много желающих выехать в ближайшие дни в направлении Турции, Грузии, Казахстана, Азербайджана, и даже Монголии (в эту сторону в основном летят буряты и якуты) — это сегодняшние тенденции. Мы предполагаем, что в ближайшие недели и месяц в Азербайджан из России прибудет достаточно большое количество людей. Более точные данные по прибывающим из России мы будем иметь на руках в конце октября, потому что в течение 15 дней они должны встать на миграционный учет, и только после этого мы сможем точно знать, сколько человек прибыло», — отметил Азер Аллахверанов.

Эксперт допустил возможность роста правонарушений административного и криминального характера в связи с увеличением числа прибывающих мигрантов. Но в то же время привел в пример полезную практику европейских стран.

По его словам, после вторжения России на территорию Украины огромное количество украинских беженцев устремилось в направлении западных стран: Польши, Румынии, Чехии, Германии и других. Правительства этих стран начали принимать пакеты, согласно которым лица, ищущие убежище, пользуясь возможностями социального пакета, быстрее интегрировались бы в сообщества, и сами бы решали свои проблемы. Но суть этих соцпакетов заключается в том, чтобы правильно регулировать потоки мигрантов. Когда миграционные потоки правильно регулируются, экономики эти стран могут получать дивиденды от данного процесса.

«Некоторые соседние страны начали активно разрабатывать экономические пакета, направленные на поддержание бизнеса в сфере IT-технологий. Благодаря этому сегодня в Армении и Грузии засело большое количество российских айтишников, которые развернули там свою деятельность. Нужно и Азербайджану создать благоприятные условия для айтишников, чтобы привлечь побольше инвестиций не только в финансовом плане, но и в технологическом, научном — это международная практика. Нужно правильно разработать пакет поддержки мигрантов, который будет нацелен на конкретные результаты», — сказал эксперт.

Между тем в азербайджанском сегменте социальных сетей не прекращаются обсуждения вопроса прибывающих в Азербайджан россиян и резкого в связи с этим скачка цен на аренду квартир. В целом общество разделилось на два лагеря: на тех, кто осуждает арендодателей, сдающих квартиры русским, напомнив им трагические события 20 января в Баку и про отношение самих русских к «лицам кавказской национальности» (определение «черно…ый») и на тех, кто осуждает лиц, осуждающих арендодателей, заявляя, что нельзя делить людей по национальному признаку, а если человек обратился за помощью, то обязательно нужно помочь.

К этим дискуссиям, к примеру, под статусом «Нужна квартира молодой семье из России» подключились и болельщики за Украину, скандируя то и дело: «Слава Украине!», и даже те, кто осуждает внутреннюю миграцию и урбанизацию в Азербайджане со словами: «Понаехали тут, а Баку — не резиновый!». А одна из пользователей и вовсе написала, что «в Херсоне сдают дешево». В этой суете нашлись и такие, кто пожелал приезда красивых русских девушек. Словом, «все смешалось в доме Облонских», но, к счастью, адекватная часть общества пока преобладает.

Рамелла Ибрагимхалилова