4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Президент на встрече выразил уверенность, что в нашу страну приедет еще больше туристов, потому что цифры по COVID-19 уже снизились и вернулись на прежний уровень.

«Безусловно, между нашими братскими странами успешно развиваются связи и в культурной сфере. Мы очень близки друг к другу. Наши граждане посещают Саудовскую Аравию, ваши граждане приезжают в Азербайджан, и воочию видят это», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что Баку всегда чувствовал поддержку правительства и народа Саудовской Аравии.

«Во время оккупации Саудовская Аравия была одной из немногих стран, которая постоянно поддерживала наше правое дело. Ярким примером этого было то, что Саудовская Аравия не устанавливала дипломатических отношений с Арменией в период оккупации. Этот шаг сделали всего три страны в мире, и мы очень благодарны за это», — добавил президент.