Известный миллиардер Илон Маск ответил советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который задал ему вопрос, хочет ли тот легитимизировать псевдореферендумы, проведенные Россией на аннексированных территориях.

«Нет, я предлагаю голосовать под наблюдением ООН (или выберите свою самую доверенную организацию или страну», — написал он.

После этого Подоляк написал еще раз, отвергнув идею любого голосования:

«Будут ли голосовать сотни тысяч погибших в Мариуполе? Или тех, кто прошел через концлагеря? Илон Маск, вы создаете ракеты и мечтаете колонизировать Марс. Россия создает мобильные крематории и мечтает об исчезновении украинцев как нации. Это не вопрос «голосования».

