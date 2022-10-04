Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского миллиардера Илона Маска молодцом после того, как тот предложил свой «план» урегулирования конфликта в Украине. Об этом он написал в Telegram.

«Маск молодец, однако», — заявил Медведев, добавив, что американский предприниматель «достоин присвоения внеочередного офицерского звания». «Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа «Ukraine is an artificial state»», — отметил он.

