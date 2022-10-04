В Турции прошла трехстороння встреча представителей Турции, США и Украины.

В ней приняли участие пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Ермак, Салливан и Калын обсудили ход боестолкновений в рамках российско-украинского конфликта, а также дальнейшие меры реагирования на действия Москвы.

Собеседники рассмотрели различные сценарии помощи украинской армии, первоочередные потребности сил обороны и необходимость ускорить и нарастить поддержку.

Андрей Ермак подчеркнул важность получения Украиной международных гарантий безопасности до вступления страны в НАТО. Кроме того, он упомянул о рекомендациях по Киевскому договору безопасности, подготовленных совместно с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Наконец, руководитель офиса украинского лидера призвал к «жесткой» реакции на присоединение новых регионов к РФ по итогам «референдумов».