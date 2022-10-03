Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил Илону Маску, предложившему «мирный план» по Украине.
«Отъ…ись – мой очень дипломатичный ответ Илону Маску», – написал он в Твиттере.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил Илону Маску, предложившему «мирный план» по Украине.
«Отъ…ись – мой очень дипломатичный ответ Илону Маску», – написал он в Твиттере.
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