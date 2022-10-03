Сбежавшие из своей страны от мобилизации россияне напились и устроили драку в ночном клубе города Уральск (Казахстан). Министерство внутренних дел республики приняло решение депортировать иностранцев. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Отмечается, что пьяные россияне подрались со своими соотечественниками.

«Специализированный административный суд Уральска на основании ст. 28 Закона РК «О правовом положении иностранцев» принял решение о выдворении за пределы страны всех участников потасовки», – сообщили в полиции.

