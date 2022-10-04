Франция готова сделать цену войны для РФ невыносимой и обеспечить наказание виновных в военных преступлениях против Украины. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Франции Элизабет Борн, которое приводит CNN.

По ее словам, Россия, вероятно, продолжит инициировать эскалацию в войне против Украины, но сопротивление украинских защитников обязывает Францию «быть на высоте».

При этом Борн отметила, что санкции против России работают, и экономика России задыхается.

«Франция готова и хочет сделать цену войны невыносимой для России. Наша страна твердо намерена, чтобы преступления, совершенные Россией, были задокументированы, преданы суду и наказаны», — подчеркнула премьер.

Она также добавила, что с начала войны Украина получила от Франции помощь в размере более 200 миллионов евро.