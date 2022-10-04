Принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube тестирует платный доступ к режиму просмотра видеороликов в разрешении 4К. Об этом пишет издание MacRumors.

Отмечается, что у некоторых пользователей при настройке качества видео включение разрешения 4К стало требовать наличие платной подписки YouTube Premium. Хотя на момент написания новости Google никак не прокомментировала наблюдение юзеров, журналисты сделали вывод, что компания как минимум задумывается над тем, чтобы сделать некоторые настройки воспроизведения видео платными.

В США базовый тариф YouTube Premium стоит $11,99 в месяц. Подписка позволяет смотреть видео без рекламы, воспроизводить его в фоновом режиме, а также скачивать ролики для последующего просмотра без интернет-соединения.