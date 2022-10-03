Сегодня на юге украинские военные подразделения выполнили 196 огневых задач по обеспечению поддержки продвижения ВСУ. Об этом сообщил спикер украинского оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров, комментируя обстановку.

— Враг пытается обороняться, но на некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск. В полдень в Бериславском районе Херсонской области при попытке нанесения авиационного удара по украинским позициям вражеский штурмовик Су-25 был сбит зенитно-ракетным подразделением. Потери врага в живой силе, вооружении и технике доразведываются, — сказал Назаров.

Он отметил, что войска ВСУ продолжают вести огневой контроль оккупированной территории, осуществляя поражения районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, его пунктов управления и логистических объектов.

По его словам, положение, состав и состояние вражеских подразделений существенно корректируется влиянием украинских сил.