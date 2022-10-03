3 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Израиля господином Биньямином Ганцем. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Накануне встречи израильская делегация посетила Аллею шехидов, почтив светлую память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Родины, и возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

Министр обороны Израиля прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил высокий уровень двустороннего партнерства, играющего весомую роль не только в развитии Азербайджана и Израиля, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Поблагодарив за теплый прием, господин Б.Ганц, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества, отметив значимость проведения подобных встреч.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической областях, организацию рабочих встреч на уровне военных специалистов различных специализаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.