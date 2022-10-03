В последнее время увеличилось количество нападений, совершенных проживающими во Франции членами радикальных армянских группировок на дипломатические представительства Азербайджанской Республики, находящиеся на территории Французской Республики.

Данную информацию приводит Управления пресс-службы Министерства иностранных дел в связи с вызовом посла Франции в Азербайджане в МИД.

Послу было сообщено, что очередное такое нападение произошло ночью 1 октября 2022 года, когда группа радикально настроенных армян облила красной краской административное здание посольства и написала на здании оскорбительные слова в адрес Азербайджана.