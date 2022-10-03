3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Биньямина Ганца.
На встрече состоялся обмен мнениями о многолетнем военно-техническом сотрудничестве между двумя странами и перспективах в этой области.
3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Биньямина Ганца.
На встрече состоялся обмен мнениями о многолетнем военно-техническом сотрудничестве между двумя странами и перспективах в этой области.
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