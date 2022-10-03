Береговая охрана Швеции зафиксировала, что утечка из газопровода «Северный поток-2» увеличилась. Ее диаметр составляет около 30 метров. Об этом сообщает CNN.

Шведские специалисты заявляют, что утечка на «Северном потоке-2» должна была уменьшиться, но она увеличивается. Береговая охрана продолжила чрезвычайные меры по стабилизации ситуации.

Объявление в Швеции было сделано после того, как российский «Газпром» заявил о прекращении утечек на обоих трубопроводах. Компания РФ отметила, что продолжает работать над понижением давления на линии B газопровода «Северный поток-2».

«Непонятно, может ли давление на линии B привести к большей утечке, которую заметила береговая охрана», — говорится в сообщении.