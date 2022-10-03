Литва высылает временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя, объявив его персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литовской Республики.

«3 октября в МИД Литвы был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту об объявлении временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата», — сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что дипломат должен покинуть Литву в течение пяти дней.

Согласно сообщению МИД страны, такое решение было принято «с учетом предоставленной компетентными органами информации», обосновывающей факт несовместимых со статусом дипломата действий и заявлений Рябоконя, которые «могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства».

В российском МИД пообещали ответить на высылку временного поверенного в делах России.