За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 320 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 430 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 3 октября ориентировочно составили:
личного состава — около 60430 (+320) человек ликвидировано;
танков — 2380 (+3);
боевых бронированных машин — 4991 (+16);
артиллерийских систем — 1405 (+0);
РСЗО — 338 (+1);
средства ПВО — 176 (+0);
самолетов — 265 (+1);
вертолетов — 228 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 1026 (+11);
крылатые ракеты — 246 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3811 (+15);
специальной техники — 131 (+0).
Наибольшие потери за прошлые сутки российские военные понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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