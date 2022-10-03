За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 320 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 430 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 3 октября ориентировочно составили:

личного состава — около 60430 (+320) человек ликвидировано;

танков — 2380 (+3);

боевых бронированных машин — 4991 (+16);

артиллерийских систем — 1405 (+0);

РСЗО — 338 (+1);

средства ПВО — 176 (+0);

самолетов — 265 (+1);

вертолетов — 228 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 1026 (+11);

крылатые ракеты — 246 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3811 (+15);

специальной техники — 131 (+0).

Наибольшие потери за прошлые сутки российские военные понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.