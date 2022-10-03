В Имишли возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, показавшего порнографические видео несовершеннолетним девочкам.

Инцидент произошел в апреле-марте этого года, передает Qafqazinfo.

Заур Ибишов (имя условное), 1991 года рождения, проживающий в одном из сел района демонстрировал порнографические ролики девочкам 2011 и 2013 годов рождения, которые приходили за покупками в магазин, где он работал. Также мужчина совершил в их отношении другие аморальные действия.

Когда родители девочек узнали о произошедшем, они обратились в полицию, и Заур был привлечен к ответственности.

Против него возбуждено дело по статье 153 УК АР. В ходе следствия установлено, что Ибишов женат, у него самого есть двое малолетних детей.

Собранные материалы были направлены в Имишлинский районный суд. По приговору суда Ибишов приговорен к 2 годам исправительных работ.